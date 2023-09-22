Условия отбывания наказания в колонии проверили в Себежском районе

10:02, 22 сентября 2023, ПАИ

Соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства проверили в исправительной колонии № 6 в Себежском районе заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, председатель общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков, а также члены общественной наблюдательной комиссии. Об этом ПАИ сообщил региональный омбудсмен.

Проверяющие совершили обход основных объектов исправительной колонии, карантинного отделения, осмотрели ассортимент товаров в магазине, оценили состояние столовой и условия приготовления пищи в варочном цехе.

«Во время обхода у осужденных была возможность задать интересующие вопросы, а также попасть на личный прием к любому из членов проверяющей группы. Всем обратившимся даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – отметил Дмитрий Шахов.