Депутатам рассказали о работе постоянных комиссий Пскова

09:49, 22 сентября 2023, ПАИ

Работа постоянных комиссий, действующих на территории муниципального образования «Город Псков», стала темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы и их помощников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Докладчиками по вопросу стали специалисты структурных подразделений администрации города. Предоставленная ими информация в первую очередь необходима для работы с обращениями граждан. Она важна, чтобы понимать, куда именно следует обратиться депутату, чтобы максимально быстро и эффективно решить вопрос, озвученный его избирателем.



В завершение встречи председатель ПГД Александр Гончаренко призвал участников встречи активнее включаться в работу по созданию территориальных общественных самоуправлений. «Не нужно недооценивать значимость их работы, ведь деятельность ТОС улучшает качество жизни псковичей», – обратился он к депутатам.



Также Александр Гончаренко отметил, что если в прошлом году на территории Пскова действовало 8 ТОС, то на сегодняшний момент их уже 25. Наиболее активная работа в этом направлении проводится в округах № 1, 5, 7, 10 и 12.