Научные разработки для экомониторинга представил проректор ПсковГУ в Краснодарском крае

09:52, 22 сентября 2023, ПАИ

Научные разработки для экомониторинга представил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал на Всероссийской конференции «Современные проблемы фотобиологии» и X Съезде Российского фотобиологического общества. Мероприятия прошли в Краснодарском крае и собрали порядка 130 ведущих учёных со всей России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В центре внимания участников съезда и конференции – актуальные вопросы фотосинтеза, фоторецепции, биофотоники, флуоресценции, молекулярной организации фотосинтетического аппарата, экологических аспектов фотобиологии, а также биомедицинских приложений фотофизики и фотохимии.

Тарас Антал представил коллегам научные приборы для экологического мониторинга, разработанные на базе Псковского государственного университета в сотрудничестве с МГУ в рамках гранта Российского научного фонда.