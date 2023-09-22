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Научные разработки для экомониторинга представил проректор ПсковГУ в Краснодарском крае

Научные разработки для экомониторинга представил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал на Всероссийской конференции «Современные проблемы фотобиологии» и X Съезде Российского фотобиологического общества. Мероприятия прошли в Краснодарском крае и собрали порядка 130 ведущих учёных со всей России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Научные разработки для экомониторинга представил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В центре внимания участников съезда и конференции – актуальные вопросы фотосинтеза, фоторецепции, биофотоники, флуоресценции, молекулярной организации фотосинтетического аппарата, экологических аспектов фотобиологии, а также биомедицинских приложений фотофизики и фотохимии.

Тарас Антал представил коллегам научные приборы для экологического мониторинга, разработанные на базе Псковского государственного университета в сотрудничестве с МГУ в рамках гранта Российского научного фонда.

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