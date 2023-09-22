До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет без существенных осадков, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днём воздух прогреется от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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