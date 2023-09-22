«Ольгинский десант» помог библиотеке ПсковГУ

10:09, 22 сентября 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ, участники отряда «Ольгинский десант», помогли библиотеке университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята перенесли книги из хранилища в новое помещение. Из этих книг впоследствии будет формироваться отдел психолого-педагогической литературы библиотеки.

Напомним, «Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант».

Отряды «Ольгинского десанта» выезжают в отдалённые населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям.