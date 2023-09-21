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Спорт

Спортплощадкой в новом парке на берегу Милевки смогут пользоваться все желающие

Очередной контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы состоялся в округ № 15. В нем приняли участие депутат по этому избирательному округу Денис Иванов, председатель ПГД Александр Гончаренко, представители администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото ПГД

Участники выезда осмотрели новый парк на берегу реки Милевки, где уже в ближайшее время откроется спортивная площадка. Пользоваться ею смогут все желающие, но отдельное время будет выделено для школьников. По поводу расположенного неподалеку пешеходного перехода было решено, что для безопасности пешеходов целесообразнее либо перенести его, либо нанести дополнительную разметку.

Также в ходе выезда обсуждались вопросы установки спортивного комплекса возле домов № 62 и 62а на ул. Инженерной, обустройства пешеходной дорожки вдоль территории школы № 22 от ул. Алтаева до дома № 5а на ул. Новоселов, установки нового ограждения территории детского сада № 41 и ремонта асфальтобетонного покрытия на территории детсада № 40.

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