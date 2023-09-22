В Псковской области выстроена единая система профориентации – Екатерина Гончарова

11:33, 22 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области выстроена единая система профориентации и работы в сфере реализации среднего профессионального образования, заявила кандидат исторических наук, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Она рассказала, что в 2022 году наши ребята приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям и вошли в десятку лучших по России в четырёх компетенциях: парикмахерское искусство – юниоры; поварское дело; сити-фермерство; разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений – юниоры 12-14 лет. Также в 2022 году на базе пяти образовательных организаций открыты 11 мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

«В 2023 году Псковская область выиграла грант на участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет» на 2024 год на площадке Псковского политехнического колледжа по направлению реставрация. Делегация Псковской области, в состав которой также вошли сотрудники регионального центра профориентации и повышения квалификации кадров СПО Псковского областного института повышения квалификации работников образования, приняла участие в открытии финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде», – сообщила Екатерина Гончарова.