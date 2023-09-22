«Культурные выходные» проходят в Красногородском районе

12:31, 22 сентября 2023, ПАИ

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, проходит в Красногородском районе. Об этом сообщает газета «Заря».



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»









В районном Доме культуры уже работает выставка «Оружие Победы», подготовленная Островским военно-историческим музеем-заповедником.

Также в рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: показ спектакля для детей от Псковского театра кукол, выставки живописных работ, мастер-классы преподавателей колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков».