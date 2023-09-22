Пенсии прабабушкам с иждивенцами увеличат в России

11:43, 22 сентября 2023, ПАИ

Прабабушки и прадедушки до 80 лет смогут стать опекунами несовершеннолетних правнуков и получат право на повышение пенсии. Соответствующий законопроект поддержало Правительство РФ, пишет газета «Известия».

Сегодня сироты, у которых из родственников в живых остались только прабабушка и прадедушка, отправляются в детский дом. Оформлять опекунство могут родственники, которые приходятся сироте тётей, дядей, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой. Авторы законопроекта хотят исправить ситуацию.

В издании напомнили, что страховая часть пенсии вычисляется индивидуально для каждого человека, фиксированная же выплата является надбавкой, которую прибавляют к этой сумме. В 2023 году её размер составляет 7 567 рублей в месяц. За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают треть от фиксированной выплаты – 2 522 рублей в месяц.