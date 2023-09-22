Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября

13:43, 22 сентября 2023, ПАИ

Пермский академический Театр-Театр представит в Пскове спектакль о жизни шансонье XX века Александра Вертинского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

В спектакле-концерте прозвучат больше 15 песен «русского Пьеро», среди которых известные «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Лиловый негр», «Магнолия» и другие.

Спектакль Театра-Театра «Вертинский» с момента премьеры вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска», получил диплом Международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest», специальное упоминание жюри XVI фестиваля-конкурса профессиональных театров Пермского края, был приглашён на Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO и Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Спектакль видели зрители Екатеринбурга и Тюмени, Махачкалы и Новороссийска.

Поставил спектакль-концерт «Вертинский» российский режиссёр, художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Занят в постановке ведущий актёр театра Альберт Макаров, лауреат множества вокальных и актёрских конкурсов, трёхкратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за лучшие роли первого и второго планов в оперетте и мюзикле. Аккомпанирует артисту виртуозный исполнитель, композитор Александр Колесников.

Спектакль-концерт «Вертинский» будет представлен в Пскове только один раз, 28 сентября в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте Пушкинского театрального фестиваля.

Напомним, Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года в 30-й раз. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и один из старейших театральных фестивалей в России. Юбилейная афиша опубликована на официальном сайте театра.