Заблудившуюся в лесу женщину нашли в Пустошкинском районе
Заблудившуюся в лесу 62-летнюю женщину нашли спасатели в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Женщина заблудилась 21 сентября вблизи деревни Пятовщина. На её поиски отправилась пожарно-спасательная часть № 26. В течение часа спасатели смогли найти и вывести из леса заблудившуюся женщину.
При спасении пропавшей применялась светозвуковая сигнализация.
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