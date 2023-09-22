Заблудившуюся в лесу женщину нашли в Пустошкинском районе

12:17, 22 сентября 2023, ПАИ

Заблудившуюся в лесу 62-летнюю женщину нашли спасатели в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Женщина заблудилась 21 сентября вблизи деревни Пятовщина. На её поиски отправилась пожарно-спасательная часть № 26. В течение часа спасатели смогли найти и вывести из леса заблудившуюся женщину.

При спасении пропавшей применялась светозвуковая сигнализация.