Псковские профсоюзы приняли участие в конференции «Мир труда в XXI веке»

11:58, 22 сентября 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в Международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке: состояние и динамика человеческого капитала». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках конференции обсудили новые аспекты формирования и развития человеческого капитала в условиях трансформации мира труда и других глобальных вызовов, выработку комплекса научно-практических рекомендаций по созданию условий для развития человеческого капитала.

Руководитель регионального профобъединения сообщил, что на конференции выступили исследователи и практики в сфере труда, представители органов власти, служб занятости и кадровых агентств.

Отметим, что организатором мероприятия является Академия труда и социальных отношений (Москва).