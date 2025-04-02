«Уже завтра»: глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

23:12, 02 апреля 2025, ПАИ

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире «уже завтра», заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая перед послами государств – членов ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к угрозе распространения нового заболевания и активизировать работу над соглашением о предотвращении пандемий. Его создание инициировали ещё в 2021 году, но так и не завершили.

Напомним, что 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, которая официально закончилась 5 мая 2023 года. По разным данным, пандемия COVID-19 привела к гибели 19,2–36,3 млн человек.