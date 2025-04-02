Псковичи могут внести свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка

22:40, 02 апреля 2025, ПАИ

Псковичи могут внести свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в Пскове готовят заявку на предстоящий Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды, победа в котором позволяет привлечь федеральное финансирование для развития городских пространств. Для конкурсной заявки выбрали часть территории Корытовского лесопарка.

На днях прошёл проектный семинар, в ходе которого представители администрации Пскова, команда проектировщиков и заинтересованные жители обсудили функциональное наполнение этой территории.

Работа над конкурсной заявкой продолжается. Свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка псковичи могут отправить до 14 апреля по ссылке.