Псковичи могут внести свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка
Псковичи могут внести свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Сейчас в Пскове готовят заявку на предстоящий Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды, победа в котором позволяет привлечь федеральное финансирование для развития городских пространств. Для конкурсной заявки выбрали часть территории Корытовского лесопарка.
На днях прошёл проектный семинар, в ходе которого представители администрации Пскова, команда проектировщиков и заинтересованные жители обсудили функциональное наполнение этой территории.
Работа над конкурсной заявкой продолжается. Свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка псковичи могут отправить до 14 апреля по ссылке.
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