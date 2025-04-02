Псковскую молодёжь приглашают на мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины пройдёт в Доме молодежи Пскова 11 апреля, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
На мероприятие приглашаются дети участников СВО и псковская молодёжь. Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.
Подобные познавательно-развлекательные мероприятия проходят в Доме молодёжи на постоянной основе. Об их проведении можно узнать заранее и записаться на официальных страницах центра и Дома молодёжи в соцсети «ВКонтакте» и Telegram, отметили организаторы.
Мероприятие состоится 11 апреля, начало в 17:00 в Ресурсном центре добровольчества Псковской области (улица Конная, 2). Обязательная регистрация – по ссылке.
В Псковской области отработаны все обращения, поступившие к губернатору Михаилу Ведерникову на прямую линию
Представители белорусских муниципалитетов – побратимов Псковской земли приехали в Себежский район
Александр Гончаренко: Участники программы «Герои земли Псковской» будут двигать регион вперёд
Золотистые шакалы, чёрные бакланы и много волков: Виктор Мусатов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Обучающий курс составления протоколов прошли муниципальные служащие в Псковской области