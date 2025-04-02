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Общество

Псковскую молодёжь приглашают на мастер-класс по изготовлению свечей из вощины

Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины пройдёт в Доме молодежи Пскова 11 апреля, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

На мероприятие приглашаются дети участников СВО и псковская молодёжь. Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Подобные познавательно-развлекательные мероприятия проходят в Доме молодёжи на постоянной основе. Об их проведении можно узнать заранее и записаться на официальных страницах центра и Дома молодёжи в соцсети «ВКонтакте» и Telegram, отметили организаторы.

Мероприятие состоится 11 апреля, начало в 17:00 в Ресурсном центре добровольчества Псковской области (улица Конная, 2). Обязательная регистрация – по ссылке.

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