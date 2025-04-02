В Псковской области создадут региональный клуб «Учитель года»

23:34, 02 апреля 2025, ПАИ

Делегация Псковской области недавно вернулась с VII Всероссийского фестиваля клубов «Учитель года», прошедшего в Туле. Участники поездки выступили с инициативой организовать по примеру коллег региональный клуб «Учитель года» в Псковской области, сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Проект предполагает создание площадки для объединения педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. ПОИПКРО выступит оператором проекта.

Клуб будет способствовать открытому обмену опытом, обсуждению передовых методик и достижений в образовательной сфере. Это позволит педагогическому сообществу активнее внедрять современные подходы и делиться лучшими практиками, отметили организаторы.

Деятельность клуба планируется начать уже в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что грант Российского научного фонда в размере 6,5 млн рублей выиграли псковские учёные.