В Псковской области создадут региональный клуб «Учитель года»
Делегация Псковской области недавно вернулась с VII Всероссийского фестиваля клубов «Учитель года», прошедшего в Туле. Участники поездки выступили с инициативой организовать по примеру коллег региональный клуб «Учитель года» в Псковской области, сообщили ПАИ в ПОИПКРО.
Проект предполагает создание площадки для объединения педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. ПОИПКРО выступит оператором проекта.
Клуб будет способствовать открытому обмену опытом, обсуждению передовых методик и достижений в образовательной сфере. Это позволит педагогическому сообществу активнее внедрять современные подходы и делиться лучшими практиками, отметили организаторы.
Деятельность клуба планируется начать уже в новом учебном году.
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