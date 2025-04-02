Современные технологии по лечению женской онкологии используют в Псковском онкодиспансере

23:14, 02 апреля 2025, ПАИ

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере используют метод биопсии сторожевого (или сигнального) лимфатического узла для лечения онкологических заболеваний. Какие методы используются в борьбе с раком вульвы, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

На первом этапе биопсии с помощью препарата «Нанотоп» врач определил так называемые сторожевые лимфатические узлы – это те узлы, в которые первыми попадают раковые клетки из опухоли на вульве. Далее производится биопсия из этого узла, отметили специалисты.

«Операция щадящая: удаляются только эти конкретные лимфатические узлы, отвечающие за дренаж области опухоли. Это позволяет минимизировать повреждение всей лимфатической системы. Анализ состояния этих сторожевых узлов – обязательная часть операции при раке вульвы, позволяющая сделать оперативное вмешательство менее обширным и травматичным», – отметили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники.