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Общество

Представители белорусских муниципалитетов – побратимов Псковской земли приехали в Себежский район

Сегодня, 2 апреля, в День единения народов России и Белоруссии, в Себежском районе прошла международная встреча с делегацией муниципалитетов Республики Беларусь – побратимов районов и округов Псковской области. Её участниками стали глава Себежского района Леонид Курсенков, глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава Опочецкого округа Юрий Ильин, а также представители органов власти Верхнедвинского, Полоцкого, Миорского, Бешенковичского районов и города Новополоцка Витебской области. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

В рамках мероприятия прошли встреча делегаций, торжественный митинг в сквере Знамени Победы, праздничная программа. «Мероприятия организованы под эгидой нашей общей с братьями-белорусами темы – 80-летия Великой Победы. На фундаменте нашей общей истории и культуры мы сегодня продолжаем развивать взаимоотношения в образовательной, культурной, экономической сферах», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, у Псковского района в Республике Беларусь шесть побратимов – Полоцк, Могилёвский, Шарковщинский, Верхнедвинский, Бешенковичский и Браславский районы.

Ранее сообщалось, что с Днём единения народов России и Белоруссии граждан братских государств поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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