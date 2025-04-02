Псков присоединился к акции Всемирного дня распространения информации об аутизме «Зажги синим»

23:47, 02 апреля 2025, ПАИ

2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме, ряд организаций, учреждений культуры и образования присоединились ко всемирной акции «Зажги синим». Об этом сообщают очевидцы.



Фото: Псковский театр драмы



Фото: Псковский театр драмы



Фото: Псковский театр драмы





В этот день по всему миру знаковые архитектурные сооружения, достопримечательности и монументы окрашиваются в синий цвет, который стал международным символом аутизма. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме аутизма, изменить отношение к людям с этим синдромом и к их семьям.

В знак солидарности здания Дома молодёжи Пскова, Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина и других учреждений были подсвечены синими прожекторами.

Ранее сообщалось, что инклюзивное интерактивное мероприятие «Зажги синим с нами», посвящённое Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошло в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области в среду, 2 апреля.