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Общество

Несколько участков дорог в Псковской области перекроют для проведения ралли «Пушкинские Горы 2023»

С 28 сентября по 1 октября запланировано ограничение движения на территориях Бежаницкого, Опочецкого и Новоржевского районов, где пройдет финальный этап Кубка России финального этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Пушкинские Горы 2023». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ралли 2-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» / Фото: газета «Псковская правда»

Временное прекращение движения автотранспорта связано с целью обеспечения безопасности в период проведения раллийных гонок. 

В четверг, 28 сентября, с 10:00 до 17:00 будет закрыт участок автодороги Махново – Ратьково (от деревни Ратьково до деревни Демидов Бор и от деревни Демидов Бор до деревни Нарково Бежаницкого района).

В этот же день, 28 сентября, с 10:00 до 17:00 ограничат движение на участке дороги Кудка – Норкино – Камено (от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района).

А также с 09:00 до 17:15 будет перекрыта дорога на пути Куденково – Сехино (от деревни Куденково до деревни Кошкино Опочецкого района).

В субботу, 30 сентября, с 10:20 до 12:50 и с 15:10 до 17:35 проезд будет закрыт на автодороге Овчино – Дубровы – Литово (от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района).

Тогда же, 30 сентября, ограничение на движение транспорта вводится с 11:10 до 13:40 на дороге Бежаницы – Кудеверь – Болготово (от дер. Духново до дер. Шапкино Опочецкого района) и с 11:30 до 13:35 и с 13:40 до 16:00 на участке Кудеверь – Бардово (от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района).

В воскресенье, 1 октября, с 08:50 до 11:20 и с 11:30 до 14:05 временно закроют дорогу Новоржев – Кудеверь (от дер. Макарово Новоржевского района до дер. Андро-Холмы Бежаницкого района).

А с 08:50 до 11:20 и с 11:30 до 14:05 ограничат движение на автодороге Бежаницы – Кудеверь – Болгатово (от деревни Андро-Холмы до деревни Кудеверь Бежаницкого района).

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