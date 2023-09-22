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Общество

В Пскове представили путеводитель по городским мостам

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) презентовали путеводитеь «Псковские мосты». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг Центральной городской библиотеки Пскова Елена Ширяева отметила, что новый путеводитель стал продолжением путеводителя по псковским паркам и скверам, который выдержал уже несколько изданий и электронная версия которого постоянно обновляется.

Идея собрать информацию по всем псковским мостам в одной книге принадлежит директору Централизованной библиотечной системы Пскова Галине Большаковой. В новом путеводителе рассказывается о 47 мостах Пскова.

«Чтобы обобщить весь собранный сотрудниками ЦБС материал по этим сооружениям, Елене Ширяевой понадобилось несколько месяцев. Большим подспорьем для составителей библиотечного путеводителя стала также книга А. М. Осекина «История коллектива мостоотряда № 48», который занимался сооружением псковских мостов с 1947 по 2016 год», – рассказали в пресс-службе.

В бумажном виде библиотекари смогли выпустить всего четыре экземпляра нового путеводителя. Один из них подарили главе Пскова Борису Елкину, так как он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «мосты и транспортные тоннели», несколько лет возглавлял областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству и в сегодняшней должности также заботится об обновлении псковских мостов.

Полистать новую книгу можно в Центральной городской библиотеке и в Историко-краеведческой библиотеке на Октябрьском проспекте. Электронная версия путеводителя «Псковские мосты» доступна по ссылке.

Иллюстрации к изданию сделал псковский художник Петерис Скайсткалнс.

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