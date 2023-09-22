Вывоз валюты на 6 млн рублей пресекли пограничники в Псковской области

13:19, 22 сентября 2023, ПАИ

Четыре попытки незаконного вывоза из России в Латвию валюты на шесть миллионов рублей пресекли в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на госгранице в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Попытку вывоза недекларированной валюты пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни.

В минувшие выходные в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» при прохождении пограничного контроля у трёх иностранных граждан среди личных вещей были выявлены наличные деньги. Их сумма превышала десять тысяч долларов США на одного человека.

Также на текущей неделе в пункте пропуска «Бурачки» при прохождении пограничного контроля у иностранного гражданина среди личных вещей и на теле под одеждой пограничники нашли наличные деньги в размере 16 тысяч 600 долларов США, 67 тысяч 330 гривен, две тысячи 300 евро, пять тысяч 665 рублей, что в эквиваленте превышает 21 тысячу долларов США.

Во всех случаях выявленная валюта не была декларирована и перемещалась путём сокрытия от пограничного и таможенного контроля.

Выявленные валютные средства изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей десять тысяч долларов США.