Псковские сказочники выступят на фестивале имени Семёна Гейченко

14:38, 22 сентября 2023, ПАИ

Областной фестиваль-конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко пройдёт в Пскове 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Конкурс пройдет в два этапа: заочный и очный.

Жюри будет оценивать выступающих по пяти номинациям: «Псковская сказка» (местные фольклорные материалы), «Фольклорная сказка» (сказки разных национальностей), «Литературная сказка» (русская классика или произведения современных авторов), «Авторская сказка» (выступления авторов-исполнителей), «Эпос, легенды, былины, сказания, былички, бывальщины».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 октября, а финал и награждение победителей состоятся 21 октября. Организатором ежегодного творческого конкурса выступает Псковский областной центр народного творчества.