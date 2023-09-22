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Общество

Псковские сказочники выступят на фестивале имени Семёна Гейченко

Областной фестиваль-конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко пройдёт в Пскове 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики». Фото: Псковский областной центр народного творчества

Конкурс пройдет в два этапа: заочный и очный.

Жюри будет оценивать выступающих по пяти номинациям: «Псковская сказка» (местные фольклорные материалы), «Фольклорная сказка» (сказки разных национальностей), «Литературная сказка» (русская классика или произведения современных авторов), «Авторская сказка» (выступления авторов-исполнителей), «Эпос, легенды, былины, сказания, былички, бывальщины».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 октября, а финал и награждение победителей состоятся 21 октября. Организатором ежегодного творческого конкурса выступает Псковский областной центр народного творчества.

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