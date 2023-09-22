Пешехода сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках

13:26, 22 сентября 2023, ПАИ

Пешехода сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, 21 сентября в 5:45 у дома № 30/14 на Октябрьском проспекте 63-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Avensis, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на 58-летнего гражданина. В результате ДТП пешеходу потребовалась медицинская помощь. Водитель был трезв.

По данному факту проводится проверка.