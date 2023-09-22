Псковичи смогут самостоятельно разоблачать фейки в сети

13:23, 22 сентября 2023, ПАИ

Каждый житель Псковской области сможет разоблачать недостоверную информацию в сети. Фактчекинговый сервис «Лапша Медиа» открыл площадку для всех желающих.

По прогнозам экспертов, в 2023 году недостоверной информации будет опубликовано более 12,5 миллиона. За два года это число выросло в восемь раз.

Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации, которая может быть противоречивой и абсурдной. Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться, а именно – доверять информации из официальных источников, а также проверять и перепроверять данные.

Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа». На протяжении последних лет здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов и научных исследований.

Чтобы стать автором, нужно загрузить разбор фейка, подкрепив его источниками. Подробную инструкцию можно найти по ссылке.

Начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте «Лапша Медиа» под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. А у более опытных авторов есть возможность делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.