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Общество

Псковичи смогут самостоятельно разоблачать фейки в сети

Каждый житель Псковской области сможет разоблачать недостоверную информацию в сети. Фактчекинговый сервис «Лапша Медиа» открыл площадку для всех желающих.

Фото: Лапша Медиа

По прогнозам экспертов, в 2023 году недостоверной информации будет опубликовано более 12,5 миллиона. За два года это число выросло в восемь раз.

Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации, которая может быть противоречивой и абсурдной. Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться, а именно – доверять информации из официальных источников, а также проверять и перепроверять данные. 

Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе «Лапша Медиа». На протяжении последних лет здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов и научных исследований.

Чтобы стать автором, нужно загрузить разбор фейка, подкрепив его источниками. Подробную инструкцию можно найти по ссылке.

Начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте «Лапша Медиа» под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. А у более опытных авторов есть возможность делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.

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