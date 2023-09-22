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Общество

Сервис по подбору имени для ребёнка запустили в России

Интерактивный сервис, помогающий родителям подобрать имя ребёнку, запустила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В России запустили сервис по подбору имени для ребёнка. Фото: ПАИ

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имён детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», – говорится в сообщении.

В ФНС отмечают, что имя малышу сервис поможет выбрать с учётом различных параметров: наиболее распространённые сочетания отчества и имени, пола ребёнка, предпочтений к его первым буквам или длине, а также популярности или редкости имени. При этом система учтёт региональные и национальные особенности. Вариант имени можно сгенерировать также случайным образом.

Сообщается также, что на портале единого государственного реестра ЗАГС также есть полный перечень имён детей, родившихся с 1926 года. Имена сортируются в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.

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