Сервис по подбору имени для ребёнка запустили в России

14:27, 22 сентября 2023, ПАИ

Интерактивный сервис, помогающий родителям подобрать имя ребёнку, запустила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имён детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», – говорится в сообщении.

В ФНС отмечают, что имя малышу сервис поможет выбрать с учётом различных параметров: наиболее распространённые сочетания отчества и имени, пола ребёнка, предпочтений к его первым буквам или длине, а также популярности или редкости имени. При этом система учтёт региональные и национальные особенности. Вариант имени можно сгенерировать также случайным образом.

Сообщается также, что на портале единого государственного реестра ЗАГС также есть полный перечень имён детей, родившихся с 1926 года. Имена сортируются в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.