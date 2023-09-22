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Культура

Псковский театр кукол представил спектакль в Красногородском районе

Псковский областной театр кукол представил для детей спектакль «Золотой ключик» в Красногородском районе сегодня, 22 сентября. Об этом пишет газета «Заря».

Псковский театр кукол представил спектакль «Золотой ключик» в Красногородском районе. Фото здесь и далее: газета «Заря».

«Это всеми любимая сказка про Буратино. А в роли главных актёров – куклы (Карабас Барабас, Буратино, Мальвина, Пьеро, Кот Базилио и Лиса Алиса). Радости ребят нет предела: в зале аншлаг! Куклы общаются с детьми. И каждому ребёнку здесь уделено внимание», – отметили в газете.

Напомним, что проект «Культурные выходные» проходит в Красногородском районе.

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