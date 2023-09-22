Псковичи приняли участие в чемпионате высоких технологий

16:20, 22 сентября 2023, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в первом в России чемпионате высоких технологий. Мероприятие состоялось в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по образованию.

В состав делегации вошло 19 человек – представители Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, детского технопарка «Кванториум Псков» и члены «IT-Cube».

Отметим, что чемпионат проходил с 18 по 21 сентября. В соревновательную часть вошли восемь компетенций: «Нейросети и большие данные», «Технологии развития городов и территорий», «Летающая робототехника», «Геопространственная цифровая инженерия», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Организация и управление ЭОГ-проектами», «Биопротезирование» и «Изготовление индивидуальных имплантов».