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Общество

Псковичи приняли участие в чемпионате высоких технологий

Делегация Псковской области приняла участие в первом в России чемпионате высоких технологий. Мероприятие состоялось в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по образованию. 

В состав делегации вошли 19 человек. Фото: комитет по образованию Псковской области

В состав делегации вошло 19 человек – представители Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, детского технопарка «Кванториум Псков» и члены «IT-Cube».

Отметим, что чемпионат проходил с 18 по 21 сентября. В соревновательную часть вошли восемь компетенций: «Нейросети и большие данные», «Технологии развития городов и территорий», «Летающая робототехника», «Геопространственная цифровая инженерия», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Организация и управление ЭОГ-проектами», «Биопротезирование» и «Изготовление индивидуальных имплантов».

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