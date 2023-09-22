Сборная ПсковГУ заняла первое место в областной спартакиаде

16:01, 22 сентября 2023, ПАИ

Сборная Псковского государственного университета заняла перовое место в командном первенстве областной спартакиады среди вузов по легкоатлетическому кроссу. Соревнования прошли сегодня в Опочке. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Геннадий Ранцев.

Тренер-преподаватель отметил, что легкоатлеты университета завоевали победу в этом виде спорта впервые в истории вуза.

В личном первенстве на дистанции 2000 метров весь пьедестал достался студенткам ПсковГУ. Первое место взяла Елизавета Николаева. Серебряным призёром стала Марина Худякова. Замкнула тройку лидеров Олеся Семёнова. «Три участницы из одной команды на пьедестале – это круто!» – поделился Геннадий Ранцев.

Также в этом виде программы студентки ПсковГУ Марина Заволока и Анна Сельскова заняли 8-е и 10-е места соответственно.

На дистанции 3000 метров среди юношей победу одержал выпускник ПсковГУ Никита Тюльков. Также четвёртое место досталось Илье Миронову, пятым пришёл Олег Леонтьев и седьмым – Иван Ершов.

«Поздравляю своих учеников с победой! Спасибо за выполнение на тренировках тяжёлой физической нагрузки, за стремление к победе, силу воли, поддержку! Спасибо за то, что даже при недомогании вы готовы бороться за победу! Нашей дружной команде - дальнейших успехов и побед!» – подытожил Геннадий Ранцев.

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