Часть улицы Леона Поземского в Пскове закроют для движения транспорта

15:50, 22 сентября 2023, ПАИ

Движение автотранспорта будет закрыто по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского в районе дома № 87 при движении от улицы Ипподромной в сторону Птичьего переулка 25 и 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Дорогу перекроют в связи с проведением дорожных работ с 8:00 25 сентября до 17:00 26 сентября.

В администрации призвали учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.