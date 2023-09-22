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15 псковичей поборются за победу во всероссийской военно-патриотической игре

Псковская команда представляет регион во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». В составе региональной команды 15 человек: десять парней и пять девушек из псковских школ и колледжей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Участники Всероссийских соревнований. Фото: правительства Псковской области

Там рассказали, что ранее участники уже становились победителями областного этапа игры, которая состоялась в августе под кураторством инструкторов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Псковской области «Воин». Тогда ребята показали наилучшие результаты в упражнениях комплекса ГТО, огневой стрельбе, строевой подготовке, оказании первой медпомощи и других дисциплинах.

Мероприятие стартовало сегодня, 22 сентября, на территории учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» (деревня Истомино Нижегородской области). Финал игры «Зарница» в этом году впервые пройдет по-новому. 

С 23 по 26 сентября Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проведёт для участников игры обучение по разным программам подготовки. За игроками закрепят роли: командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер, топограф и политрук.

На специальных интенсивах участники узнают, как вести бой в ограниченном пространстве, оказывать помощь в военно-полевых условиях, противодействовать фейкам противника и его психологическому воздействию. В день перед финальной битвой подростки смогут продемонстрировать полученные знания на военно-спортивных состязаниях. Финал состоится 27 сентября.

Отметим, всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница: Легенды будущего» проводится при поддержке Российского общества «Знание».

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