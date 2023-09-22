Центр лечебной педагогики стал брендом Пскова и всего региона – Вера Емельянова

16:26, 22 сентября 2023, ПАИ

Центр лечебной педагогики стал брендом Пскова и всей Псковской области, заявила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на торжественном заседании в честь 30-летия Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области сегодня, 22 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди участников мероприятия - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев, педагоги центра, его подопечные и их родители.

«Центр лечебной педагогики – федеральный ресурсный центр по работе с такими ребятами. Большое вам спасибо за это», – поблагодарила сотрудников центра Вера Емельянова.