Два человека пострадали из-за ДТП в Новосокольническом районе

16:05, 22 сентября 2023, ПАИ

ДТП произошло в деревне Пожары Новосокольнического района в 23:00 21 сентября. Водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную сторону движения. После этого машина столкнулась с автомобилем Mercedes Vito, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал 61-летний водитель «Лады» и 38-летний пассажир «Мерседеса».

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.