Два человека пострадали из-за ДТП в Новосокольническом районе
ДТП произошло в деревне Пожары Новосокольнического района в 23:00 21 сентября. Водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную сторону движения. После этого машина столкнулась с автомобилем Mercedes Vito, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 61-летний водитель «Лады» и 38-летний пассажир «Мерседеса».
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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