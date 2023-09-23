В Псковской гордуме обсудили вопросы обращения с ТКО
Заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева приняла участие в заседании Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в компании.
На встрече были озвучены вопросы, связанные с услугой обращения с ТКО.
Целью совещания явилось предложение разработки вариантов решений на городском уровне.
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