В Псковской гордуме обсудили вопросы обращения с ТКО

12:09, 23 сентября 2023, ПАИ

Заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева приняла участие в заседании Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в компании.

На встрече были озвучены вопросы, связанные с услугой обращения с ТКО.

Целью совещания явилось предложение разработки вариантов решений на городском уровне.