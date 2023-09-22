Продолжается набор в псковский отряд «Дружина»

16:40, 22 сентября 2023, ПАИ

Набор в псковскую «Дружину» продолжается. В отряд содействия обороне и безопасности может вступить любой желающий старше 18 лет. Специальной подготовки для этого не требуется, а необходимый инструктаж проведут на занятиях. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Главная задача дружинников – содействовать правоохранительным органам в выявлении подозрительных лиц и объектов, а также вести разъяснительную работу с населением. Главное – чтобы люди не паниковали и знали, как себя вести в случае нештатной ситуации», – отметил он.

Псковичи могут присылать свои данные на почту druzhina@pskov.ru. В сообщении необходимо указать своё ФИО, дату рождения, место проживания, контактный телефон, электронную почту и краткую информацию о себе.

Ранее на форуме партии «Единая Россия» губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в «Дружину» по всей области подано более тысячи заявлений, уже есть прецеденты, когда её члены предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Глава региона также отметил, что численность отряда «Дружина» до конца 2023 года может составить две тысячи человек.