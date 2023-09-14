Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Мы ожидаем, что «Дружина» вырастет до 2 тыс человек

По  ожиданиям властей Псковской области, численность отряда «Дружина» до конца 2023 года составит 2 тысячи человек. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, в интервью ТАСС комментируя работу по созданию в области системы безопасности.

Михаил Ведерников рассказал о выстраивании системы безопасности в Псковской области. Фото пресс-службы правительства Псковской области

«Сегодня мир таков, что ни про одно место на Земле нельзя со стопроцентной уверенностью сказать: "Тут безопасно". Но паники быть не должно. Атаки с помощью беспилотников — наиболее актуальная угроза. Дважды мы в этом, к сожалению, убедились на собственном опыте. И конечно, нельзя исключать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Вот исходя из этого нужно выстраивать систему безопасности», – сказал губернатор.

«Система безопасности должна быть многоуровневой. Мы достаточно подробно в эту тематику погрузились и ищем оптимальные варианты. Конечная наша задача — объединить все элементы в единую систему защиты над Псковом и всей областью. Что касается работы на земле, здесь у нас работает отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». До конца года мы ожидаем, что отряд разрастется до 2 тыс. человек. В числе их задач - оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и т.д. Важно не паниковать и чтобы люди знали, как себя вести во внештатной ситуации», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области заявил, что подавляющее большинство жителей должно быть готово к внештатным ситуациям и как себя в них вести.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

Команда волонтеров из Новосокольников могут быть наставниками для других добровольцев
14 сентября 2023

Программа по поддержке студенческих стартапов стартовала в ПсковГУ
14 сентября 2023

Уборочные работы продолжаются в Псковском районе
14 сентября 2023

Михаил Ведерников: Мы ожидаем, что «Дружина» вырастет до 2 тыс человек
14 сентября 2023

В Невеле состоялись учения для сотрудников ГИБДД, пограничной и таможенной службы
14 сентября 2023

8-летний ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Пскове
14 сентября 2023

О жизни и театре: народная артистка Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт». Главное
14 сентября 2023

Гремячую башню в Пскове закроют для посещения

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...