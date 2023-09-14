Михаил Ведерников: Мы ожидаем, что «Дружина» вырастет до 2 тыс человек

19:58, 14 сентября 2023, ПАИ

По ожиданиям властей Псковской области, численность отряда «Дружина» до конца 2023 года составит 2 тысячи человек. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, в интервью ТАСС комментируя работу по созданию в области системы безопасности.

«Сегодня мир таков, что ни про одно место на Земле нельзя со стопроцентной уверенностью сказать: "Тут безопасно". Но паники быть не должно. Атаки с помощью беспилотников — наиболее актуальная угроза. Дважды мы в этом, к сожалению, убедились на собственном опыте. И конечно, нельзя исключать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Вот исходя из этого нужно выстраивать систему безопасности», – сказал губернатор.

«Система безопасности должна быть многоуровневой. Мы достаточно подробно в эту тематику погрузились и ищем оптимальные варианты. Конечная наша задача — объединить все элементы в единую систему защиты над Псковом и всей областью. Что касается работы на земле, здесь у нас работает отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». До конца года мы ожидаем, что отряд разрастется до 2 тыс. человек. В числе их задач - оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и т.д. Важно не паниковать и чтобы люди знали, как себя вести во внештатной ситуации», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области заявил, что подавляющее большинство жителей должно быть готово к внештатным ситуациям и как себя в них вести.