Выставку народного костюма продлевают в Изборске

16:44, 22 сентября 2023, ПАИ

Работу выставки народного костюма «Изборский хоровод», которая экспонируется в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», продлили до 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

«У вас есть ещё две недели, чтобы ближе познакомиться с культурой русского народа. Народный костюм – это волшебное зеркало, в котором отражается душа народа, его самобытность и многовековые традиции. Костюм является важным связующим звеном между поколениями: праздничные костюмы берегли, передавали по наследству, от матери к дочери», – отметили в музее.

На выставке «Изборский хоровод» представлены более 30 костюмов из разных регионов и республик: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской области, Костромы, Карелии и Татарстана.

«Дополняют экспозицию яркие произведения русской живописи. Они не только продолжают знакомство зрителей с народным костюмом, но и помогают ближе познакомиться с традициями и жизнью своих обладателей», – добавили в музее.

Познакомиться с народными костюмами можно в выставочном зале на улице Печорской, 37. Режим работы: вторник – пятница с 10:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.