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Псковский логопед: Не надо тащить ребёнка на английский, если он по-русски плохо говорит

«Не надо тащить ребёнка на английский, если он ещё по-русски плохо говорит», – подчеркнула логопед Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Валерия Теренина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Валерия Теренина. Фото: ПАИ

«К пяти-шести годам у ребёнка должна сформироваться речь взрослого человека, но не стоит гнаться за ранним развитием. Мозг созревает к семи годам, не зря в это время начинается школа. Психика должна успеть сформироваться. Необязательно в четыре года малыш должен знать буквы, писать и складывать числа, для начала пусть говорит правильно», – заметила логопед.

По словам Валерии Терениной, немного отличается ситуация в билингвальных семьях, где ребёнок автоматически «ловит» оба языка. «Сначала происходит некоторая путаница, но затем это становится естественным и обычным, и оба языка укладываются в голове», – добавила логопед.

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