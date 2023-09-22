Приватизацию муниципального имущества обсудили в Псковской городской Думе

17:06, 22 сентября 2023, ПАИ

Изменение условий приватизации муниципального имущества обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности на заседании, которое состоялось в пятницу, 22 сентября. Заседание провел председатель комитета Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Как пояснили представители администрации Пскова, речь идет о двух объектах недвижимости. Ранее это муниципальное имущество уже не раз выставлялось на торги, но не было продано в связи с отсутствием спроса.

Для организации повторной продажи этих объектов была произведена переоценка, в результате которой их общая рыночная стоимость снизилась с 7,01 млн рублей до 6,97 млн рублей.

Это связано с тем, что данные объекты длительное время не используются, их состояние постоянно ухудшается, тогда как затраты, необходимые на ремонт этих объектов, увеличиваются.