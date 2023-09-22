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Псковский музей впервые представил коллекцию довоенного фарфора

Новая выставка Псковского музея-заповедника «Сокровища из старого буфета», на которой впервые представлена коллекция советского многотиражного фарфора 1920–1940-х годов из собрания музея, открылась в Пскове сегодня, 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Выставка фарфора. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На открытии присутствовали заместитель гендиректора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва, хранитель музейных предметов и куратор выставки Алла Москалец, а также сотрудники музея-заповедника, которые принимали участие в создании выставки.

«Эта уникальная выставка даёт возможность отправиться в прошлое и увидеть вещи, приносившие радость простым людям много лет назад. Благодаря талантливой и кропотливой работе фондовых хранителей Псковский музей-заповедник впервые показывает удивительные предметы из коллекции фарфора. Огромная благодарность всем причастным к созданию выставки!» – отметила Эльвира Королёва.

После официальной части куратор выставки Алла Москалец провела экскурсию для гостей и рассказала об особенностях предметов из коллекции. Она отметила, что в них как в зеркале отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов нашей культуры. Также куратор рассказала, на какие вещи стоит обратить особое внимание.

«Хотелось бы особенно выделить группу предметов, которые имеют автора. Таких у нас немного, всего четыре. Это пудреница «Золотой мост» в росписи гения русского фарфора А. Воробьевского, две чайные пары законодательницы мировой фарфоровой моды Т. Безпаловой, а также чайник – символ эпохи фарфора 1920–1940-х годов с деколью авторства всемирно известного художника М. Адамовича», – рассказала Алла Москалец.

Выставку можно посетить с 23 сентября во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

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