Участок дороги Тешевицы – Гверстонь ремонтируют в Печорском районе

20:34, 22 сентября 2023, ПАИ

Подготовительные работы на участке дороги Тешевицы – Гверстонь завершили в Печорском районе. Протяжённость участка – более девяти километров. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога проходит через ряд населённых пунктов, в том числе и через Новый Изборск, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского транспорта. За годы эксплуатации дорожное полотно здесь изрядно износилось.

На восстановление дороги из областного бюджета выделили более 189 млн рублей.

Сейчас на объекте приведены в порядок водопропускные трубы и отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, на проезжей части уложен выравнивающий слой асфальта, а также около 50 % верхнего слоя, параллельно ведётся устройство водоотвода.

В процессе работ также отремонтируют пересечения и примыкания, укрепят обочины, восстановят существующие остановочные и посадочные площадки, нанесут дорожную разметку.

Работы обещают завершить в декабре 2023 года.