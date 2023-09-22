Врачи Псковской областной больницы получили награды от Минздрава РФ
Заведующая эндоскопическим отделением Псковской областной клинической больницы Анна Пронина и врач-физиотерапевт Наталья Наумова награждены почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ за многолетний добросовестный труд. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.
Там отметили, что такой грамоты удостаиваются работники со стажем работы не менее 15 лет, имеющие иные награды или поощрения Минздрава, а также профессиональные заслуги в сфере здравоохранения.
Награды врачам вручил сегодня на врачебной конференции главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.
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