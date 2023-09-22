Врачи Псковской областной больницы получили награды от Минздрава РФ

18:26, 22 сентября 2023, ПАИ

Заведующая эндоскопическим отделением Псковской областной клинической больницы Анна Пронина и врач-физиотерапевт Наталья Наумова награждены почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ за многолетний добросовестный труд. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Там отметили, что такой грамоты удостаиваются работники со стажем работы не менее 15 лет, имеющие иные награды или поощрения Минздрава, а также профессиональные заслуги в сфере здравоохранения.

Награды врачам вручил сегодня на врачебной конференции главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.