Бежаницких первоклассников научили правилам дорожного движения

19:09, 22 сентября 2023, ПАИ

Бежаницких первоклассников научили правилам дорожного движения и провели по маршруту от школы до автобусной остановки. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

Ознакомительную беседу о правилах поведения на дороге и в транспорте с первоклассниками провела начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий» Наталья Тюшева. Она также рассказала детям о дорожных знаках и светоотражающих элементах.

Всем первоклассникам вручили отражающие значки. После урока с детьми провели экскурсию по маршруту дом – школа – дом «Шагающий автобус».

Мероприятие проведено в рамках общероссийской акции «Неделя безопасности – 2023».