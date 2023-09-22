Красногородцы посетили мастер-классы преподавателей Псковского колледжа искусств

19:36, 22 сентября 2023, ПАИ

Мастер-классы преподавателей Псковского областного колледжа искусств посетили педагоги и ученики Красногородской детской музыкальной школы. Об этом пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»





Интересные занятия и виртуозную игру на музыкальных инструментах красногородцам продемонстрировали баянист Никита Никитин, теоретик Ирина Галковская и пианист Виктор Иванов.

В газете подчеркнули, что очень красиво сыграл баянист. «Я вживую впервые такую красивую игру на баяне слышала», – говорится в сообщении.