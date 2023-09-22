Псковичи могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по пожарной безопасности

19:59, 22 сентября 2023, ПАИ

Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности, которая проводится с применением дистанционных образовательных технологий, стартовала 20 сентября на портале вдпо.рф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Олимпиада проводится для разных возрастных групп по следующему графику:

– младшая возрастная группа (до 10 лет) – с 20 сентября по 4 октября (включительно);

– средняя возрастная группа (11–15 лет) – с 5 по 16 октября (включительно);

– старшая возрастная группа (16 лет и старше) – с 17 по 26 октября (включительно). В этой группе принять участие могут и взрослые.

Участникам младшей группы будет дано 15 минут, чтобы ответить на 20 тестовых вопросов, а участникам средней и старшей группы – 20 минут для решения 30 тестовых вопросов.

Вопросы будут направлены на проверку знания правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.

Чтобы принять участие в олимпиаде, надо на главной странице сайта Центрального совета ВДПО www.vdpo.ru кликнуть на иконку «Пожарно-техническая выставка» (виртуальный интерактивный обучающий комплекс) и в новостной ленте за 6 октября открыть материал «Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности» или сразу войти на страницу олимпиады через информационный портал.

Начать рекомендуется с ознакомления с положением о проведении олимпиады, затем необходимо зарегистрироваться. Регистрация одного участника осуществляется по отдельному электронному адресу, регистрация нескольких участников на один e-mail не допускается. Участник считается зарегистрированным после заполнения всех пунктов в бланке регистрации. Личные данные участников нигде не публикуются и необходимы только для обратной связи. После регистрации можно приступить непосредственно к выполнению олимпиадных заданий, нажав на кнопку «Начать».

На почту, указанную при регистрации, каждому участнику высылается электронный сертификат участника с указанием набранных баллов. По окончании олимпиады в день подведения итогов на странице олимпиады в разделе «Результаты» будут опубликованы списки победителей и призёров. При равенстве набранных баллов победители и призёры будут определяться по наименьшему времени на выполнение заданий. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, будут награждены электронными дипломами. Участники, занявшие четвёртое, пятое и шестое места в каждой возрастной группе, будут награждены электронными грамотами.

Олимпиада завершится 26 октября.