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Общество

Глава Роспотребнадзора не видит необходимости в возвращении масочного режима

В России на сегодняшний день нет условий для возвращения масочного режима на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Фото: ПАИ

Она отметила, что в этом году заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже, чем в прошлые годы. «За прошедшие две недели подъём достиг уровня порядка 800 тысяч заболевших в неделю. И это на 30 % меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября в прошлом году. То есть мы говорим об умеренном эпидподъёме острых респираторных вирусных инфекций», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также сообщила, что в России не зарегистрировано ни одного случая нового штамма COVID-19 «пирола».

Характеризуя новый штамм, глава Роспотребнадзора заявила, что, по данным зарубежных коллег, заболевание при новом штамме не требует госпитализации. Болезнь при пироле протекает «чуть тяжелее, чем если бы это был омикрон, тот, который был в начале 2022 года: тяжёлая температура в первые несколько дней и очень серьёзное недомогание». Но данных о появлении осложнений на сегодняшний день нет, отметила Анна Попова.

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