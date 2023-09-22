84-летний пенсионер пропал в Порховском районе

23:33, 22 сентября 2023, ПАИ

84-летний Валентин Смирнов пропал в деревне Полоное Порховского района Псковской области. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

21 сентября мужчина вышел из дома и пропал.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, волосы тёмно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Был одет в ветровку предположительно песочного цвета, джинсы, тёмно-серые кроссовки и чёрную бейсболку. С собой имел жёлтый фонарик.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валентина Смирнова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.