Псковичей призывают поддержать Печоры в голосовании за статус столицы «Серебряного ожерелья»

09:50, 23 сентября 2023, ПАИ

Онлайн-голосование за выбор столицы «Серебряного ожерелья» продолжается. Пока Печоры, участвующие в голосовании, сместились на вторую позицию. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать можно здесь: https://vk.com/wall-25624461_13491. Сейчас в голосовании лидирует Зеленоградск Калининградской области (25 % голосов), Печоры на втором месте (23 %), совсем немного отстаёт Старая Русса (19 %).

Всего на момент выхода новости в голосовании приняло участие 155 329 человек.

Отметим, «Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО. Он был создан в 2012 году по инициативе президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.

Эффективным инструментом продвижения их туристического потенциала стала ежегодная акция обновления столицы проекта. Впервые такой статус был присуждён в 2020 году Старой Ладоге в Ленинградской области, в 2022 году – селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в нынешнем году достался Сольвычегодску – одному из самых маленьких городов современной России, расположенному в Архангельской области.