В России увеличился спрос на онлайн-специалистов

10:09, 23 сентября 2023, ПАИ

Спрос на онлайн-специалистов вырос в России за последние два года в среднем в четыре раза, среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, а также юристы и аудиторы, следует из данных платформы «Авито Услуги» и аутсорсинг бухгалтерии «Моё дело», сообщает агентство «Прайм».

«Спрос на онлайн-специалистов в среднем вырос в четыре раза за два года. В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го удалённых специалистов бухгалтерии, специалистов по налогам и юристов стали искать на платформе почти в три раза чаще (+175 %). При этом число запросов на удалённых юристов и аудиторов выросло более чем в четыре раза (+344 %). Спрос на услуги онлайн-налоговиков и специалистов по онлайн-бухгалтерии за полугодие тоже ощутимо увеличился – на 134 и 73 % соответственно», – говорится в совместном исследовании.

По словам экспертов, это связано с тем, что многие компании в период пандемии вынужденно переводили сотрудников на удалённый формат работы, но с отменой ограничений удалёнка не потеряла своей популярности: работодатели поняли, что некоторых специалистов удобно держать в онлайн-формате.

Отмечается, что при этом интерес к такому формату работы растёт по всей стране – и в маленьких городах, и в мегаполисах. Но сильнее всего спрос на онлайн-специалистов вырос в Санкт-Петербурге и Москве.

«В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го также заметно вырос спрос на онлайн-услуги специалистов по маркетингу и рекламе – в девять раз. За этот же период востребованными стали копирайтеры и дизайнеры, оказывающие свои услуги в дистанционном формате: спрос на них вырос за два года почти в пять раз (+386 и +382 % соответственно). Также вырос спрос на услуги специалистов по созданию и продвижению сайтов на 170 %, на SMM-специалистов – на 105 %. Также в топ по динамике роста спроса вошли услуги репетиторов для взрослых и детей (+91 %)», – добавляется в исследовании.