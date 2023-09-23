У Пскова может появиться город-побратим в Казахстане

12:34, 23 сентября 2023, ПАИ

Город-побратим может появиться у Пскова в Казахстане. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Возможные сферы сотрудничества между муниципалитетами глава Пскова обсудил с Генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно.

Он отметил, что это могут быть образовательные обмены, патриотические проекты, культурные, туристические и экономические связи.

«Как показывает практика, партнерство и побратимство – хорошее подспорье для разного рода межрегионального взаимодействия. Идея коллегам из Казахстана понравилась. Договорились быть в контакте», — рассказал Борис Елкин